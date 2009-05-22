Правки к существующей верстке

В разработке интернет мазагин, уже заверстан, но есть правки.

вот рабочая версия магаза : http://redhubs.com

в приложении 2 файла с правками,

первый по каталогу http://www.redhubs.com/catalog

там нужно:

1. заменить банер на более узкий ( мы даем)

2. сделать банер ссылкой

3. форму поиска товара сделать такой как в файле с правками

4. сделать пейджинг таким как в файле

второй файл по корзине покупателя, там надо:

1. добавить подсветку ошибок в форму заказа

и третья правка есть по главной странице, сделать рисунки Новости и Cтатьи ссылками.

Предлагайте цену.

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