Скопировать шаблон Dating PRO на osDate

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка141 просмотр

Нужна грамотная перевёрстка, шаблон не сложный, но нужно сделать в точности как там!

Предоплаты без результатов не будет. Просьба тем кто не знает, что это такое не отвечать и не тратить своё и моё время.

16 лет назад
aseret7
Игорь 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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