Несовместимость с IE 8

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки184 просмотра

Сайт http://ruswebinvest.ru/ некорректно отображается в некоторых распространённых сборках IE 8.

Нужно это исправить.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка макета.

    $50

    Нужно сверстать макет в полноценную .html страничку из .PSD (в приложении скриншот). Было бы супер, если бы управились за сегодня.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скопировать шаблон Dating PRO на osDate

    $30

    Нужна грамотная перевёрстка, шаблон не сложный, но нужно сделать в точности как там! Предоплаты без результатов не будет. Просьба тем кто не знает, что это такое не отвечать и не тратить своё и моё ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приватный проект для Sergunika

    $20

    Имеется готовый дизайн главной страницы сайта – необходимо обеспечить кроссбраузерность и резиновость верстки, так чтобы страница одинаково отображалась во всех браузерах (включая IE6 и Safari) и обеспечить валидацию. На странице активно используется jquery.

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Правки к существующей верстке

    В разработке интернет мазагин, уже заверстан, но есть правки. вот рабочая версия магаза : http://redhubs.com в приложении 2 файла с правками, первый по каталогу http://www.redhubs.com/catalog ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Легкая верстка из doc в html

    Добрый день, Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (смотри пример, не через "сохранить как"). Сделать нужно аккуратно. С использованием Adobe Dreamweaver ...

    HTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модный декор

    Необходимо сверстать страницы для сайта. страницы однотипные. Psd изображения будут предоставлены. Стоимость работы: 1500 руб. Возможно дальнейшее сотрудничество

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать верстку с табличной на див (на DLE)

    $10

    Имеется готовый шаблон на DLE. Необходимо переделать табличную верстку на div (естественно + css) Требования: валидность div,css; кроссбраузерность; некоторые элементы СЕО (контент ближе к , заголовки в ...) Очень важна чистота кода и минимум ...

    CSSDLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать шаблон для Joomla! 1.5 из PSD

    $35

    Имеется Дизайн сверстанный в PSD, необходимо сверстать в шаблон Joomla 1.5. Верста должна быть кроссбраузерная. P.S. Psd сверстан качественно, по слоям. В аттаче главная страница. Жду предложений!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад