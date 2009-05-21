Нужно перенести сайт на новую версию Движка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок240 просмотров

Есть сайт portgallery.ru на первой Джумле, нужно аккуратно перенести на 1.5.

Шаблон, контент, все сео настройки.

Joomla
16 лет назад
polportal
Роман 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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