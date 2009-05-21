Верстка страниц
Нужно перенести сайт на новую версию Движка
Есть сайт portgallery.ru на первой Джумле, нужно аккуратно перенести на 1.5.
Шаблон, контент, все сео настройки.
Заявки фрилансеров
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