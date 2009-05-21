Верстка 4 страниц PSD -> xHTML Требования: 1. Валидная верстка div'ами. 2. Кроссбраузерность (Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7 и выше, FireFox, Safari). 3. Читаемый код и хорошо структурированный код. ...
Верстка под вордпресс
Верстка под вордпресс
ВНИМАНИЕ: НЕ ПРОСТАЯ ВЕРСТКА, с наворотами
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