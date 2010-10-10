Anexroid

Никита Anexroid

 
30 летРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов "под ключ"

Опыт backend-разработки 7 лет.

Знаком со всеми необходимыми технологиями, для того, чтобы удовлетворить любые ваши потребности в разработке сайтов и web-сервисов.

Знаю технологии: PHP, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HTML, CSS, JavaScript, опыт работы с фреймворками Yii, Laravel, CakePHP, Symfony, Zend Framework), опыт работы с различными платежными системами (Stripe, Braintree), работал с API Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google, Яндекс и множеством других.

Имеется опыт настройки серверов для работы вашего web-приложения.

Работал в таких компаниях, как Voodoo-Mobile, Playtox, Pushwoosh.

Обучался на факультете информационных технологий Новосибирского Государственного Универститета.

Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с этим, предпочитаю работу по договору.

PHPJavascriptLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBHTMLCSSYiiSymfony
Портфолио
Отзывы заказчиков
m___i___r___a
Мира 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создать он-лайн анкету, приблизительно 25 полей
Проект выполнен на отлично. Полностью уложились в сроки, работа выполнена четко согласно ТЗ. Никита постоянно на связи, с удовольствием комментирует и отвечает на вопросы, доброжелателен. Уверена что с ним легко сработается и профессионал и человек далекий от технологий. Замечательный спец, будем сотрудничать в будущем. Спасибо и с наступающими праздниками!
Мира, как заказчик, показала себя только с лучшей стороны. И со стороны постановки задачи, и со стороны оплаты. Надеюсь продолжить сотрудничество. С наступающими праздниками!
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для anexroid
Работу получил в срок и в лучшем виде Никита спасибо за оперативность. Рекомендую как добросовестного исполнителя
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, отличный заказчик, спасибо за сотрудничество))
Ответный отзыв
maxvx
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Создать мини сайт
Рекомендую работать с человеком. По ходу работы возникало много всяких дополнений, корректировок и т.д. Все бысто решил в рабочем порядке.
Никаких проблем не возникло, всё хорошо
Ответный отзыв
Iskander019
Александр 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Создание биржи
Никита показал себя как настоящий профессионал. Результатом я доволен.
Александр - один из немногих заказчиков, который не вмешился в процесс разработки, не спрашивал "Скоро? Скоро?" ежеминутно, и, в тоже время, всегда был на связи на случай возникновения каких либо вопросов. Спасибо ему за точную постановку задачи и своевременную оплату.
Ответный отзыв
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Сайт знакомств
Никита молодец...Желаю ему всего наилучшего.
Сотрудничество в итоге не дошло до финала, но в целом всё было хорошо
Ответный отзыв
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