Разработка сайтов "под ключ"

Опыт backend-разработки 7 лет.

Знаком со всеми необходимыми технологиями, для того, чтобы удовлетворить любые ваши потребности в разработке сайтов и web-сервисов.

Знаю технологии: PHP, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HTML, CSS, JavaScript, опыт работы с фреймворками Yii, Laravel, CakePHP, Symfony, Zend Framework), опыт работы с различными платежными системами (Stripe, Braintree), работал с API Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google, Яндекс и множеством других.

Имеется опыт настройки серверов для работы вашего web-приложения.

Работал в таких компаниях, как Voodoo-Mobile, Playtox, Pushwoosh.

Обучался на факультете информационных технологий Новосибирского Государственного Универститета.

Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с этим, предпочитаю работу по договору.