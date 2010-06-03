maxvx

Максим Саймонов maxvx

 
42 годаРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Проверить на уязвимость сайты на Drupal и DLE

    Есть сервер, на нем порядка 15-20 сайтов, почти все на друпале, но парочку есть на ДЛЕ. На сайты постоянно внедряют вредоносный код. Уже нашли один шелл, удалили, но вредоносный код появляется снова. Ищу студию или ...

    DrupalDLE
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка на друпал

    $100

    Нужно сверстать готовый дизайн на друпал и внести некоторые коррективы. Подробности по ICQ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение сайта о Доминикане

    Необходимо продвинуть сайт в ТОП. Тема "Отдых в Доминикане". Сайт информационный. Домену 2 месяца, успешно проиндексировался Яндексом и Гуглом, странички не выпадают, на сайте полностью уникальный контент, который ежедневно пишет копирайтер и будет продолжать писать ежедневно. На ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Горнолыжные курорты - сайт под ключ на Друпале

    $1000

    Требуется создание сайта "под ключ" на тему "горнолыжные курорты" 1. CMS Друпал - другие пожалуйста не предлагайте 2. Качественный, юзабельный дизайн - по этому вопросу с удовольствием выслушаю все ваши предложения 3. На сайте должны быть описаны все ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поменять дизайн сайта

    Необходимо поменять дизайн на сайте s-thai.ru (друпал) Шаблон оставить. Четкого ТЗ к сожалению нет (не имею дизайнерской мысли) поэтому с радостью выслушаю ваши предложения. Главное чтобы было красиво и продумано, и правильно отображалось во всех браузерах. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт получения прямого URLа

    Необходимо написать небольшой php-скриптик, который будет "выдергивать" прямой URL для скачивания с проигрываемого в плеере видео (наподобие videosaver.ru), закачивать на новый сервер и выдавать прямую ссылку на уже закачанный файл. Указывайте плиз ICQ и сроки.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт "Отдых в Тайланде" под ключ на cms Drupal

    Требуется создать с нуля сайт посвященный отдыху в Тайланде на CMS друпал с красивым тематическим дизайном Необходимо: 1. Опыт в создании сайтов на друпал (именно опыт, а не желание заодно изучить CMS и "попытаться сделать сайт") 2. Сайт ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сателлиты с WP на Drupal

    Есть 3 небольших сателлита на Wordpress (суммарно около 300 страниц со всех сайтов). Необходимо: 1. Установить Друпал 2. Подыскать подходящий тематический шаблон (рисовать не требуется) 3. Сделать разбивку материала по нескольким категориям (в WP материал не разбит по ...

    WordPressDrupal
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать мини сайт

    Требуется сделать страничку с обратным отсчетом времени до Нового года. С легким и красивым дизайном. Пример дам. Указывайте пожалуйста асю. Работы на пару часов, поэтому пишите те, кто сделает в кротчайшие сроки

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оригинальный дизайн phpbb

    Нужно сделать оригинальный дизайн форуму на phpbb. Пример дам при общении в ICQ. Интересует цена, срок и главное ответственный исполнитель

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установить форум, дизайн

    Нужно установить форум IPB, сделать оригинальный диз, поставить РеКапчу, ну и необходимые плагины. Пример дам при общении. Требуется человек имеющий опыт. Указывайте пожалуйста ICQ и примерную стоимость

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать flv плеер

    На сайте с онлайн видео нужно организовать смс-оплату за просмотр, т.е. пользователь смотрит видео некоторое кол-во времени, после чего видео перестает проигрываться и появляется надпись с просьбой купить премиум-аккаунт. После покупки премиум-акка, пользователь продолжает смотреть ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить форум

    Нужно установить форум IPB, сделать оригинальный диз, поставить РеКапчу, ну и необходимые плагины. Пример дам при общении. Требуется человек имеющий опыт. Указывайте пожалуйста ICQ и примерную стоимость

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Защитить ролики от просмотра извне

    Есть сайт с онлайн видео. Есть отдельный сервер, где собственно и хранится это видео. Нужно сделать так, чтобы ролики с этого сервера невозможно было просматривать/скачивать/вставлять на другие сайты из вне. Указывайте пожалуйста цену и асю. ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заменить урлы на .flv

    Есть сайт на друпал с онлайн видео. Нужно поменять адреса на .flv было такого вида http://skachai.viddd.com/1/25/64/supervideo.flv нужно сделать вроде такого http://77.77.77.77:8080/video/supervideo.flv и организовать перемотку. Указывайте пожалуйста цену

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$125
10 баллов
9 лет назад
Продвижение сайта о Доминикане
С оплатой проблем не возникало
Получил подробную консультацию. Были внесены неодбходимые изменения в сайте. Первые результаты не заставили долго ждать. Респект!
Ответный отзыв
lanochka_80
Светлана 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт уникальным контентом
Спасибо за сотрудничество
Светлана зарекомендовала себя с положительной стороны: работа в срок, приятная в общении, "на лету" все схватывает. Вообщем рекомендую работать с человеком!
Ответный отзыв
krecu
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка на друпал
Рекомендую!
Все очень быстро, качественно. Только положительные эмоции от работы с человеком! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать мини сайт
Никаких проблем не возникло, всё хорошо
Рекомендую работать с человеком. По ходу работы возникало много всяких дополнений, корректировок и т.д. Все бысто решил в рабочем порядке.
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
$250
10 баллов
10 лет назад
Оригинальный дизайн phpbb
Было приятно работать спасибо! Рекомендую
Работой Александра остался очень доволен. Все пожелания были исполнены в лучшем виде. Рекомендую.
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