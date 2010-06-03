Есть сервер, на нем порядка 15-20 сайтов, почти все на друпале, но парочку есть на ДЛЕ. На сайты постоянно внедряют вредоносный код. Уже нашли один шелл, удалили, но вредоносный код появляется снова. Ищу студию или ...
- Системное администрирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Верстка на друпалHTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно сверстать готовый дизайн на друпал и внести некоторые коррективы. Подробности по ICQHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт в ТОП. Тема "Отдых в Доминикане". Сайт информационный. Домену 2 месяца, успешно проиндексировался Яндексом и Гуглом, странички не выпадают, на сайте полностью уникальный контент, который ежедневно пишет копирайтер и будет продолжать писать ежедневно. На ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Требуется создание сайта "под ключ" на тему "горнолыжные курорты" 1. CMS Друпал - другие пожалуйста не предлагайте 2. Качественный, юзабельный дизайн - по этому вопросу с удовольствием выслушаю все ваши предложения 3. На сайте должны быть описаны все ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо поменять дизайн на сайте s-thai.ru (друпал) Шаблон оставить. Четкого ТЗ к сожалению нет (не имею дизайнерской мысли) поэтому с радостью выслушаю ваши предложения. Главное чтобы было красиво и продумано, и правильно отображалось во всех браузерах. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать небольшой php-скриптик, который будет "выдергивать" прямой URL для скачивания с проигрываемого в плеере видео (наподобие videosaver.ru), закачивать на новый сервер и выдавать прямую ссылку на уже закачанный файл. Указывайте плиз ICQ и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется создать с нуля сайт посвященный отдыху в Тайланде на CMS друпал с красивым тематическим дизайном Необходимо: 1. Опыт в создании сайтов на друпал (именно опыт, а не желание заодно изучить CMS и "попытаться сделать сайт") 2. Сайт ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 3 небольших сателлита на Wordpress (суммарно около 300 страниц со всех сайтов). Необходимо: 1. Установить Друпал 2. Подыскать подходящий тематический шаблон (рисовать не требуется) 3. Сделать разбивку материала по нескольким категориям (в WP материал не разбит по ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать сайт под ключ на движке Друпал и наполнить контентом (рерайт, копирайт). Указывайте плиз ICQСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать страничку с обратным отсчетом времени до Нового года. С легким и красивым дизайном. Пример дам. Указывайте пожалуйста асю. Работы на пару часов, поэтому пишите те, кто сделает в кротчайшие срокиСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добавить пару ссылок в шаблонПрочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать оригинальный дизайн форуму на phpbb. Пример дам при общении в ICQ. Интересует цена, срок и главное ответственный исполнительДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно установить форум IPB, сделать оригинальный диз, поставить РеКапчу, ну и необходимые плагины. Пример дам при общении. Требуется человек имеющий опыт. Указывайте пожалуйста ICQ и примерную стоимостьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайте с онлайн видео нужно организовать смс-оплату за просмотр, т.е. пользователь смотрит видео некоторое кол-во времени, после чего видео перестает проигрываться и появляется надпись с просьбой купить премиум-аккаунт. После покупки премиум-акка, пользователь продолжает смотреть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно установить форум IPB, сделать оригинальный диз, поставить РеКапчу, ну и необходимые плагины. Пример дам при общении. Требуется человек имеющий опыт. Указывайте пожалуйста ICQ и примерную стоимостьДизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт с онлайн видео. Есть отдельный сервер, где собственно и хранится это видео. Нужно сделать так, чтобы ролики с этого сервера невозможно было просматривать/скачивать/вставлять на другие сайты из вне. Указывайте пожалуйста цену и асю. ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт на друпал с онлайн видео. Нужно поменять адреса на .flv было такого вида http://skachai.viddd.com/1/25/64/supervideo.flv нужно сделать вроде такого http://77.77.77.77:8080/video/supervideo.flv и организовать перемотку. Указывайте пожалуйста ценуПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно немного видоизменить стандартную тему "Bluemarine". Оставляйте плиз ICQДизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуеться срочно наполнить сайт уникальным контентом, оплата по факту. Только ответственный исполнитель! Не тратьте зря мое и свое время!Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад