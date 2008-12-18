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- Для интернет - магазина247 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Грамотный специалист. Учитывает все пожелания и делает именно то, что нужно заказчику. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко, что значительно облегчило работу. Оплата произведена вовремя и без задержек. Работать с Анной легко и приятно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
$2
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена довольно продуктивно. Большой объем! Без затягивания, все по теме.... Отлично.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ, моментальная оплата сразу после сдачи заказа. С удовольствием буду работать с Юрием в дальнейшем.
$30
10 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество
$7
10 баллов
15 лет назад
Светлана зарекомендовала себя с положительной стороны: работа в срок, приятная в общении, "на лету" все схватывает. Вообщем рекомендую работать с человеком!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество
$2
10 баллов
15 лет назад
Приятная в общении девушка. Быстро и качественно выполнила заказ. Рекомендую как ответственного работника!
Ответный отзыв
Алексей порядочный и четкий заказчик, работа оплачена во время и достойно.