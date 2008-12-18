lanochka_80

Светлана lanochka_80

 
43 годаРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Копирайт,

рерайт,

статьи,

тексты,

контент-менеджер,

наполнение,

ведение.

SEO,

написание оптимизированных статей,

составление семантического ядра сайта.

Семантическое ядро
Портфолио
Отзывы заказчиков
mikka192
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Список кейвордов и описание к 4 разделам 300-600
Грамотный специалист. Учитывает все пожелания и делает именно то, что нужно заказчику. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Задача была поставлена четко, что значительно облегчило работу. Оплата произведена вовремя и без задержек. Работать с Анной легко и приятно. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
U100
Юрий 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форумов
Работа выполнена довольно продуктивно. Большой объем! Без затягивания, все по теме.... Отлично.
Четко поставленное ТЗ, моментальная оплата сразу после сдачи заказа. С удовольствием буду работать с Юрием в дальнейшем.
Ответный отзыв
ArtemZ
Германия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Курсовая работа
Работа была выполнена качественно и в срок.
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
maxvx
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Наполнить сайт уникальным контентом
Светлана зарекомендовала себя с положительной стороны: работа в срок, приятная в общении, "на лету" все схватывает. Вообщем рекомендую работать с человеком!
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
lanc
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Требуется наполнить контентом три сайта
Приятная в общении девушка. Быстро и качественно выполнила заказ. Рекомендую как ответственного работника!
Алексей порядочный и четкий заказчик, работа оплачена во время и достойно.
Ответный отзыв