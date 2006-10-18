lanc

Гость lanc

 
44 годаРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Написание материалов для сайта знакомств

    Требуется написать 10 текстов, для 10 главных страниц сайтов знакомств. Каждый текст по 2000 знаков, разбит на 2-4 абзаца, и заточен под выданные мной киворды. Под каждый текст 2-3 основных киворда + несколько дополнительных(необязательных) Текст будет описывать, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Линейка баннеров для MyLove.Ru

    Требуется изготовить линейку баннеров, всех популярных размеров для сайта знакомств http://mylove.ru + возможны дополнительные дизайнерские тематики для нескольких стилевых видов линеек. + возможны дополнительные дизайнерские тематики, для баннеров ориентированных только на женщин (для размещения на женских сайтах) Эпитеты ...

    Баннеры3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Лого для сайта mylove

    Требуется изготовить уникальный логотип для сайта: mylove.ru найди свою любовь Требования к дизайну: - Сладко-гламурный стиль. - Использовать 2-3 позитивных цвета. Приветствуется предоставление 2-3 абсолютно разных вариантов логотипа. Делая предложение, пожалуйста указывайте ссылкой на свое портфолио. з.ы. В будущем возможно дальнейшее сотрудничество ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки64 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка аналога irr.ru

    Требуется изготовить полностью аналогичный по функционалу сайт. (www.irr.ru) (Виртуозно: php, mysql, ajax.) Все нужные db имеются. Нюансы ТЗ для админки предоставлю по ходу работы. Ищу программиста(ов) которые не бросают после получения денег, а доводят проект до конца, отвечают ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать 20 иконок.

    Требуется нарисовать (и затем подтвердить оригинальность и авторство) 20 иконок. стиль смотреть здесь http://www.awicons.com/img/preview_aeroicons_1.png http://www.awicons.com/img/preview_realisticicons.jpg или здесь http://www.orangeonweb.ru/icons.html цвета, приемущественно: сине-голубой, зеленый (салатовый), желтый, серый От Вас: иконки 48х48 выполненные в одном стиле и их исходники. иконки на тему: 1. Авто 2. ...

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Пропарсить базу автомобилей. (Или куплю готовую)

    Требуется пропарсить самую свежую базу марок автомобилей. (например с auto.mail.ru/auto.html) Или куплю уже готовую но свежесть проверю по тому же маил.ру. С Вас: - База. Должна состоять из 2х таблиц. 1. марки авто. 2. модели этих марок. - Сам ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется php-функция

    Требуется написать php-функцию, или продать готовую. Функция принимает: урл сайта и имя ссылки. Выдает информацию о том: стоит ли ССЫЛКА в теле сайта (по данному урл) в теге - (0 или 1) (даже если эти тэги раскиданы далеко ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автоматический обменный пункт on-line валют

    $1000

    • Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. • Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. Требуется так же как здесь onlinechange.com и menyala.ru (что то добавим, что то уберем) Требуется создание обменного пункта способного мгоновенно менять: • ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простые сайты (50-70 шт)

    $2500

    РАБОТА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВЕБ-МАСТЕРОВ, которым требуется богатое портфолио. У нас есть 70 доменов на разные темы. требуется заполнить их контентом и простеньким или не очень простеньким, табличным дизайном. ОПЛАТА - 20$ за сайт. (без торга) Работа состоит: - получаете ...

    Дизайн сайтаHTMLCSS
    Прочее62 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется изготовить 50 сайтов

    Требуется изготовить 50 сайтов на (6-10 тем). Каждый сайт должен состоять из: - Простенький дизайн. на всех сайтах желательно разный. - минимум 5 страниц контента по теме сайта. Приветствуется делать так чтоб сайт сам копил контент каким либо ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
lanochka_80
Светлана 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Требуется наполнить контентом три сайта
Алексей порядочный и четкий заказчик, работа оплачена во время и достойно.
Приятная в общении девушка. Быстро и качественно выполнила заказ. Рекомендую как ответственного работника!
Ответный отзыв
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написание материалов для сайта знакомств
Рекомендую работодателя, как ответственного, умеющего поставить задачу, своевременно производящего оплату.
Наталья, отлично справилась. Работу сделала быстро и без лишних разговоров.
Ответный отзыв
Webasic
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$140
2 балла
10 лет назад
Линейка баннеров для MyLove.Ru
все хорошо
Спасибо! Отличная работа.
Ответный отзыв
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$140
10 баллов
15 лет назад
Линейка баннеров для MyLove.Ru
Работали по предоплате. Работу принял сразу. Понятливый заказчик.
Работа выполнена хорошо и в срок. Все необходимые исправления вносились без пререканий. С Еленой было приятно работать и общаться.
Ответный отзыв
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
$180
10 баллов
15 лет назад
Линейка баннеров для MyLove.Ru
Замечательный заказчик, человек со вкусом и чуством стиля, умеющий ценить качественную работу и помогать в ее создании.