Требуется написать php-функцию, или продать готовую. Функция принимает: урл сайта и имя ссылки. Выдает информацию о том: стоит ли ССЫЛКА в теле сайта (по данному урл) в теге - (0 или 1) (даже если эти тэги раскиданы далеко ...