Требуется написать 10 текстов, для 10 главных страниц сайтов знакомств. Каждый текст по 2000 знаков, разбит на 2-4 абзаца, и заточен под выданные мной киворды. Под каждый текст 2-3 основных киворда + несколько дополнительных(необязательных) Текст будет описывать, ...
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется наполнить три сайта по тематикам: бильярд, авто, рыбалка. Статьи, картинки, новости. Рерайт, копирайт. Срочно! Быстро! Качественно! По 50 статей на сайт.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется изготовить линейку баннеров, всех популярных размеров для сайта знакомств http://mylove.ru + возможны дополнительные дизайнерские тематики для нескольких стилевых видов линеек. + возможны дополнительные дизайнерские тематики, для баннеров ориентированных только на женщин (для размещения на женских сайтах) Эпитеты ...Баннеры3 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется изготовить уникальный логотип для сайта: mylove.ru найди свою любовь Требования к дизайну: - Сладко-гламурный стиль. - Использовать 2-3 позитивных цвета. Приветствуется предоставление 2-3 абсолютно разных вариантов логотипа. Делая предложение, пожалуйста указывайте ссылкой на свое портфолио. з.ы. В будущем возможно дальнейшее сотрудничество ...Логотипы и Знаки64 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется изготовить полностью аналогичный по функционалу сайт. (www.irr.ru) (Виртуозно: php, mysql, ajax.) Все нужные db имеются. Нюансы ТЗ для админки предоставлю по ходу работы. Ищу программиста(ов) которые не бросают после получения денег, а доводят проект до конца, отвечают ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать (и затем подтвердить оригинальность и авторство) 20 иконок. стиль смотреть здесь http://www.awicons.com/img/preview_aeroicons_1.png http://www.awicons.com/img/preview_realisticicons.jpg или здесь http://www.orangeonweb.ru/icons.html цвета, приемущественно: сине-голубой, зеленый (салатовый), желтый, серый От Вас: иконки 48х48 выполненные в одном стиле и их исходники. иконки на тему: 1. Авто 2. ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Требуется пропарсить самую свежую базу марок автомобилей. (например с auto.mail.ru/auto.html) Или куплю уже готовую но свежесть проверю по тому же маил.ру. С Вас: - База. Должна состоять из 2х таблиц. 1. марки авто. 2. модели этих марок. - Сам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется написать php-функцию, или продать готовую. Функция принимает: урл сайта и имя ссылки. Выдает информацию о том: стоит ли ССЫЛКА в теле сайта (по данному урл) в теге - (0 или 1) (даже если эти тэги раскиданы далеко ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
• Обменный пункт поставляется с открытым исходным кодом. • Изготовитель не претендует на авторское право разработанной системы. Требуется так же как здесь onlinechange.com и menyala.ru (что то добавим, что то уберем) Требуется создание обменного пункта способного мгоновенно менять: • ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
РАБОТА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВЕБ-МАСТЕРОВ, которым требуется богатое портфолио. У нас есть 70 доменов на разные темы. требуется заполнить их контентом и простеньким или не очень простеньким, табличным дизайном. ОПЛАТА - 20$ за сайт. (без торга) Работа состоит: - получаете ...Прочее62 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется изготовить 50 сайтов на (6-10 тем). Каждый сайт должен состоять из: - Простенький дизайн. на всех сайтах желательно разный. - минимум 5 страниц контента по теме сайта. Приветствуется делать так чтоб сайт сам копил контент каким либо ...Прочее1 исполнительЗавершен18 лет назад