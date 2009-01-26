Наполнение форумов

Добрый день коллеги.

Необходимы услуги постинга на форумах, точнее на 3 форума курортной тематики!

Интересуют постеры, кто знает Черноморское побережье.

Цель: оживить после зимней "спячки" 3 курортных форума.

Пишите сюда Ваши условия, прошу заранее прощение у тех, кому не отвечу, выберу 10 человек не больше. Кого выберу сразу отпишу…

Желательно примеры (если такое возможно). Если Вы хорошо знаете какой часть Черноморского побережья, к примеру, СОЧИ или Туапсе, то укажите это….

Цена вопроса в среднем – 50 рублей за одну созданную тему в ней Ваши 3 поста и минимум 3 фото.

На человека рассчитываю по 10 тем. После выберу 3 чел., кто более интереснее представит темы, и предложу еще подобное....