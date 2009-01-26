Наполнение форумов

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Добрый день коллеги.

Необходимы услуги постинга на форумах, точнее на 3 форума курортной тематики!

Интересуют постеры, кто знает Черноморское побережье.

Цель: оживить после зимней "спячки" 3 курортных форума.

Пишите сюда Ваши условия, прошу заранее прощение у тех, кому не отвечу, выберу 10 человек не больше. Кого выберу сразу отпишу…

Желательно примеры (если такое возможно). Если Вы хорошо знаете какой часть Черноморского побережья, к примеру, СОЧИ или Туапсе, то укажите это….

Цена вопроса в среднем – 50 рублей за одну созданную тему в ней Ваши 3 поста и минимум 3 фото.

На человека рассчитываю по 10 тем. После выберу 3 чел., кто более интереснее представит темы, и предложу еще подобное....

15 лет назад
U100
Юрий 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
murkorr
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$20
10 дней
Работа выполнена качественно, без претензий...
Четко поставил задачу и оплатил работу в срок.
natalia_t
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Постинг выполнен качественно, согласно заданию, доволен работой.
Четко поставленное задание, адекватное общение и обсуждение задачи, быстрая оплата. Спасибо за приятное сотрудничество, Юрий! С удовольствием поработаю еще.
lanochka_80
Светлана 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$2
1 день
Работа выполнена довольно продуктивно. Большой объем! Без затягивания, все по теме.... Отлично.
Четко поставленное ТЗ, моментальная оплата сразу после сдачи заказа. С удовольствием буду работать с Юрием в дальнейшем.
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$20
2 дня
Юрий предложил интересную и увлекательную работу. Все четко и ясно. Правда, оплатил с задержкой в 3 дня, поэтому ставлю 9 баллов. В остальном все отлично.
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