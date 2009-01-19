Нужен один человек читающий и оставляющий ежедневно посты на форумных площадках. Один выходной день. Тематика – хостинг, услуги хостинга. Цель: отписываться в темах тех, кто ищет хостинг ОБЯЗАТЕЛЬНО: опыт работы в подобных проектах, свободное владение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение форума интересными постами
Сообщения должны быть осмысленными, с объемом не меннее 80 символов.
Цена за пост от 3 до 5 центов .
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $200
Нужен 1 человек для работы на форумах. Требования: 1. Опыт работы 2. Возможность делать 45-50 постов в день 3. Ответственность, грамотность 4. Умение нормально общаться Исполнители только из Украины. Оплата порядка $200/мес. В личку скидывайте ответы на вопросы и контакты. Спасибо!Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Тематика Бизнес, в частности юридическая тематика. За одну площадку и размещение – 2 доллара.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо наполнить интернет магазин товаром http://denco.ru/myshop/ (раздел Расходные материалы) Берём название из прайс а. Меняем название на более простое, понятное и удачное в поиске. Ищем фотографию: 500px × 500px (хорошего качества, без (Копирайт-картинка(водяной знак)) Краткое описание (должно быть так сказать ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт15 лет назад
1. Даю названия товара, цену и виды цветовых решений данного товара. Что делаете вы: 1. Находите фото товара в хорошем качестве (к каждому товару от 3 до 10 фоток в среднем) размером не менее 450 на 450 ...Наполнение сайтов4 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $25
Необходимо организовать кроссблогинг для блога, на всех известных платформах. При наличии рук из нужного места делается достаточно быстро. Готов даже рассказать как это сделать:)Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $17
Собрать с одного сайта информацию из определенных разделов. Сайт на английском языке, поэтому исполнитель должен знать его на досточном уровне.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
В экселевском файле - список 3142 официально зарегистрированных электронных СМИ (средства массовой информации). Для некоторых их них - указаны названия сайта, а для большинства - нет. (образец - в приложенном файле) Нужно для каждого них поставить в соответствие ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо наполнить интернет магазин товаром http://denco.ru/myshop/ (раздел Расходные материалы) Берём название из прайс а. Меняем название на более простое, понятное и удачное в поиске. Ищем фотографию: 500px × 500px (хорошего качества, без (Копирайт-картинка(водяной знак)) Краткое описание (должно быть так сказать ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Для форума яхтенной тематики требуется команда постеров, которые смогут писать осмысленные посты на тему яхт. Т.е. смысл в том, чтобы максимально разобраться в теме яхт, начать создавать темы и посты размером не менее 200 печатных ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад