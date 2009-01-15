Тематика – хостинг, услуги хостинга

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен один человек читающий и оставляющий ежедневно посты на форумных площадках. Один выходной день. Тематика – хостинг, услуги хостинга. Цель: отписываться в темах тех, кто ищет хостинг ОБЯЗАТЕЛЬНО: опыт работы в подобных проектах, свободное владение тематикой. Цена: от 10р за пост. Со мной можете связаться в личке, icq или оставляйте номер аськи – я оперативно с Вами свяжусь.

15 лет назад
roflmao
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alla2300
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Отличный заказчик. Подровное описание проекта, комментарии в ходе работы - как можно лучше сделать. Своевременная оплата. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Наполнение форума на тему яхтинга

    Для форума яхтенной тематики требуется команда постеров, которые смогут писать осмысленные посты на тему яхт. Т.е. смысл в том, чтобы максимально разобраться в теме яхт, начать создавать темы и посты размером не менее 200 печатных ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент-менеджмент для сайта

    День добрый фрилансеры! Ищется контент-менеджер для сайта. Задача: подборка ежеденевных новостей, а также статей которых еще нет на сайте. Тематика сайта: издательское дело, книжное дело Оплата: думаю 10-12$ за 100 записей (новостей/статей) нормально будет, хотя ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание базы данных

    $20

    Копирование с сайта Европейской бизнес ассоциации http://eba.com.ua/membership/membership_list.html названий предприятий, их электронных адресов и поиск телефонов этих предприятий через сайты компании (ссылки есть на сайте). Объем работы до 640 компаний. Допускается отсутсвие телефонных номеров (невозможно найти) ...

    Создание базы данных
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Требуется наполнение сайта новым материалом. Адрес сайта в приложении. Плюс краткое описание на английском и русском языках. Информацию, откуда брать материал, предоставлю. Т.е. проверяем, есть ли материал уже на сайте, если нет, то заносим.

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос данных с одного сайта на другой

    Надо просто перенести данные с одного сайта на другой без какого-либо изменения текста. данные надо корректировать (выбор оптимального раздела) Работа по типу заполнения анкет, только данные уже есть По вопросам получения задания и консультации обращайтесь только по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание разделов на сайте (копипаст)

    $10

    Требуется создание разделов на сайте (грубо говоря копипаст) через админ панель. Тематика авто. Пример - BMW -BMW 1 series -BMW 2 series итд... CMS - MODX Файл со скилетом структуры сайта я предоставлю. Оплата - вебмани или ямани Предоплаты не будет.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов

    $500

    Я вам даю адреса сайтов, где необходимо забивать 3-4 поля, и добавлять по смыслу статьи несколько своих предложений. Требования: качественный канал в интернет, усердие и светлые мысли - приветствуются. Оплата может быть за небольшие сроки, ...

    Наполнение сайтов41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад