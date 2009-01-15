Нужен один человек читающий и оставляющий ежедневно посты на форумных площадках. Один выходной день. Тематика – хостинг, услуги хостинга. Цель: отписываться в темах тех, кто ищет хостинг ОБЯЗАТЕЛЬНО: опыт работы в подобных проектах, свободное владение тематикой. Цена: от 10р за пост. Со мной можете связаться в личке, icq или оставляйте номер аськи – я оперативно с Вами свяжусь.