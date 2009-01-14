Наполнение сайтов

Я вам даю адреса сайтов, где необходимо забивать 3-4 поля, и добавлять по смыслу статьи несколько своих предложений. Требования: качественный канал в интернет, усердие и светлые мысли - приветствуются.

Оплата может быть за небольшие сроки, чуть ли ни каждый день.