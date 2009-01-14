Наполнение форума (из Кемеровской обл-ти)

Требуется контент-менеджер для сдельной работе по написанию статей для сайта. Тематика статей: яркие интересные события в мире и в России. 3 статьи в неделю. Оплата - сдельно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется постер-мужчина на форум (немолодёжный!!!, тематика свободная). Возраст от 30 лет. Умный, деловой, начитанный. Только из Кемеровской области (лучше из Кемерово). Простая работа, в неделю 30-40 минут вашего времени.
Пишите в приват по оплате (за неделю). По количеству сообщений оплата не производится, только за неделю.
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