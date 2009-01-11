По два разных описания трёх таблеток

Требуется следующее. Публикация нашего материала на сайт, дополнительно искать постер к каждой публикации, по мере необходимости качать файлы на сервере. Все подбробно объясню в асе. Пишем заранее свою примерную стоимость за пост.
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Желателен опыт в написание текстов на фарм. тему.
итого описаний 3*2 =6 по 3000 символов минимум
пишите цену за всё
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