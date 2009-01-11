По два разных описания трёх таблеток

Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок542 просмотра
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Желателен опыт в написание текстов на фарм. тему.

итого описаний 3*2 =6 по 3000 символов минимум

пишите цену за всё

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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