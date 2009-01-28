Нужно написать и оформить (с фото) пачку статей о знаменитостях. Оплата 30 рублей/1000 зн. + бонусы. Если в дальнейшем вдруг сработаемся, оплата будет расти и расти. Уникальность от 80%, темы можно выбрать (есть актеры, спортсмены, ...