maxissa

Оксана maxissa

 
36 летРоссия/Новокузнецк
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
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  • Статьи о звездах шоу-бизнеса

    Нужно написать и оформить (с фото) пачку статей о знаменитостях. Оплата 30 рублей/1000 зн. + бонусы. Если в дальнейшем вдруг сработаемся, оплата будет расти и расти. Уникальность от 80%, темы можно выбрать (есть актеры, спортсмены, ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Статьи о знаменитостях

    $1

    Ищутся авторы, готовые писать статьи о знаменитостях и оформлять их (добавление фото, форматирование). Ставка 30-60 рублей/1000+бонусы за просмотры. Требует высокой грамотности текста, умения собирать и обрабатывать информацию, выдавая уникальный текст. Объемы - по желанию, ...

    Рерайтинг23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Статьи о знаменитостях

    $1

    Ищутся авторы, готовые писать статьи о знаменитостях и оформлять их (добавление фото, форматирование). Ставка 30-60 рублей/1000+бонусы за просмотры. Требует высокой грамотности текста, умения собирать и обрабатывать информацию, выдавая уникальный текст. Объемы - по желанию, от ...

    Рерайтинг31 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Наполнение форума (из Кемеровской обл-ти)

    Требуется постер-мужчина на форум (немолодёжный!!!, тематика свободная). Возраст от 30 лет. Умный, деловой, начитанный. Только из Кемеровской области (лучше из Кемерово). Простая работа, в неделю 30-40 минут вашего времени. Пишите в приват по оплате (за неделю). ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад