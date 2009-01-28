Нужно написать и оформить (с фото) пачку статей о знаменитостях. Оплата 30 рублей/1000 зн. + бонусы. Если в дальнейшем вдруг сработаемся, оплата будет расти и расти. Уникальность от 80%, темы можно выбрать (есть актеры, спортсмены, ...
- Копирайтинг28 заявокЗакрытгод назад
- $1
Ищутся авторы, готовые писать статьи о знаменитостях и оформлять их (добавление фото, форматирование). Ставка 30-60 рублей/1000+бонусы за просмотры. Требует высокой грамотности текста, умения собирать и обрабатывать информацию, выдавая уникальный текст. Объемы - по желанию, ...Рерайтинг23 заявкиЗакрытгод назад
- $1
Ищутся авторы, готовые писать статьи о знаменитостях и оформлять их (добавление фото, форматирование). Ставка 30-60 рублей/1000+бонусы за просмотры. Требует высокой грамотности текста, умения собирать и обрабатывать информацию, выдавая уникальный текст. Объемы - по желанию, от ...Рерайтинг31 заявкаЗакрытгод назад
Требуется постер-мужчина на форум (немолодёжный!!!, тематика свободная). Возраст от 30 лет. Умный, деловой, начитанный. Только из Кемеровской области (лучше из Кемерово). Простая работа, в неделю 30-40 минут вашего времени. Пишите в приват по оплате (за неделю). ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад