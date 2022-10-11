Статьи о знаменитостях

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Закрыт31 заявка703 просмотра

Ищутся авторы, готовые писать статьи о знаменитостях и оформлять их (добавление фото, форматирование). Ставка 30-60 рублей/1000+бонусы за просмотры. Требует высокой грамотности текста, умения собирать и обрабатывать информацию, выдавая уникальный текст. Объемы - по желанию, от 1 статьи в неделю, до 7 статей в день. Оплата на карты РФ, yoomoney; WMZ (по курсу 65 рублей за 1 доллар)

3 года назад
maxissa
Оксана 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Хасанов
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андріяна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Венера
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгения
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юлия
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Аксинья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валентин
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Валерия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Влада
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
2 отзыва
3 года назад
Екатерина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Семён
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Варя
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
4 отзыва
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Андрей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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