Рерайт текстров с сохранением seo-ключей

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Закрыт12 заявок365 просмотров

Необходимо сделать рерайт текста с сохранением сео-ключей

Тематика: Мероприятия, пространства для ивентов

На данный момент есть 5 текстов для рерайта, всего их будет 50 штСтоимость и сроки выполнения готовы обсуждать индивидуальноДля начала нужно будет выполнить тестовый рерайтесть референс готового текста, комментарии; и можно / нужно задавать сколько угодно вопросов в процессе выполнения тестового, чтобы поймать TOV и двигаться дальше) Во вложении текст, который нужно будет переписать в качестве тестового задания

3 года назад
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