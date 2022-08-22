Ищется специалист для написания и рерайта текстов, посвященных сыпучим строительным материалам. Требуется создавать качественный контент, который будет информативным и соответствовать тематике строительства. Ожидается высокая степень оригинальности и грамотность представленных материалов.
Рерайт текстров с сохранением seo-ключей
Необходимо сделать рерайт текста с сохранением сео-ключей
Тематика: Мероприятия, пространства для ивентов
На данный момент есть 5 текстов для рерайта, всего их будет 50 штСтоимость и сроки выполнения готовы обсуждать индивидуальноДля начала нужно будет выполнить тестовый рерайтесть референс готового текста, комментарии; и можно / нужно задавать сколько угодно вопросов в процессе выполнения тестового, чтобы поймать TOV и двигаться дальше) Во вложении текст, который нужно будет переписать в качестве тестового задания
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