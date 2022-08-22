Необходимо сделать рерайт текста с сохранением сео-ключей

Тематика: Мероприятия, пространства для ивентов

На данный момент есть 5 текстов для рерайта, всего их будет 50 штСтоимость и сроки выполнения готовы обсуждать индивидуальноДля начала нужно будет выполнить тестовый рерайтесть референс готового текста, комментарии; и можно / нужно задавать сколько угодно вопросов в процессе выполнения тестового, чтобы поймать TOV и двигаться дальше) Во вложении текст, который нужно будет переписать в качестве тестового задания