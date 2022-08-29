Ищется специалист для написания и рерайта текстов, посвященных сыпучим строительным материалам. Требуется создавать качественный контент, который будет информативным и соответствовать тематике строительства. Ожидается высокая степень оригинальности и грамотность представленных материалов.
Рерайт текста 8000 символов
Необходимо зарерайтить текст про тротуарную плитку. Текста будут использоваться на сайте в карточке товара. Необходимо написать сео-оптимизированный текст для каждой из форм плиток. Каталог товаров предоставлю.
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