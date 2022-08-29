Рерайт текста 8000 символов

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Завершен5 заявок308 просмотров

Необходимо зарерайтить текст про тротуарную плитку. Текста будут использоваться на сайте в карточке товара. Необходимо написать сео-оптимизированный текст для каждой из форм плиток. Каталог товаров предоставлю.

Ссылка на текста и каталог

3 года назад
starikovdk
Данил 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Motig
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$8
2 дня
Escrow
Все хорошо, были правки но Матвей все исправил.
Приятно было поработать.

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