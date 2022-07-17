Нужно провести рерайт методички по физике по образцу.

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Закрыт14 заявок700 просмотров

Есть методичка по физике. Нужно сделать рерайт на 40 лабораторных работ. пример рерайта будет прикреплен. Нужен качественный рерайт. Интересна цена данного вопроса.

Срок 10-12 дней

3 года назад
guest_1659016550472
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