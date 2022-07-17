Необхідно написати рерайтинг текстів для категорій інтернет-магазину в авто тематиці: Захист двигуна та Фаркопи. Тексти повинні бути продаючими та відповідати наданим ТЗ, з бюджетом за 1000 збп.
Нужно провести рерайт методички по физике по образцу.
Есть методичка по физике. Нужно сделать рерайт на 40 лабораторных работ. пример рерайта будет прикреплен. Нужен качественный рерайт. Интересна цена данного вопроса.
Срок 10-12 дней
Заявки фрилансеров
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