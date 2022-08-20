Ищется специалист для написания и рерайта текстов, посвященных сыпучим строительным материалам. Требуется создавать качественный контент, который будет информативным и соответствовать тематике строительства. Ожидается высокая степень оригинальности и грамотность представленных материалов.
Нужен рерайтер
Нужен ре-райтер, который может переписывать готовые статьи на английском языке. За каждую статью по 300 грн (обсуждается)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить рерайт 45 статей, посвященных услугам салона красоты и медицинским процедурам, с общим объемом около 52.500 знаков без пробелов. Важно, чтобы рерайтер был знаком с темой и обеспечил осмысленный текст, а не только уникальность. Предоставьте стоимость и сроки выполнения на указанный объем работ.Завершен3 года назад
Необходим рерайт текста объемом 8000 символов о тротуарной плитке. Требуется создать SEO-оптимизированный контент для каждой формы плитки на основе предоставленного каталога товаров. Тексты будут использоваться на сайте в карточках товаров.Завершен3 года назад
- $50
Требуется качественный рерайт статьи с сроком выполнения 2 дня. Оплата за рерайт составляет 500 грн. Ознакомьтесь с оригиналом перед выполнением заказа.Рерайтинг30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить рерайт текста объемом от 14000 до 100000 символов. Уникальность должна составлять 75% и выше по text.ru. Необходимо указать стоимость за 1000 символов текста.Рерайтинг33 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется рерайт 15 статей на букмекерскую тематику по 2000 знаков каждая. Уникальность текста - 100% по текст.ру или не менее 97% по адвего. Начните с тестовой статьи на тему 'Секреты ставок на фору', разбив ее на разделы с подзаголовками. Работа по схеме: предоставление названий, рерайт и отправка на проверку.Завершен3 года назад
Необходимо выполнить качественный ручной рерайт текста на английском языке. Убедитесь в уникальности текста не менее 80% по extxt.biz и используйте ключевые запросы. Ответьте на вопросы о размещении очистителей воздуха в комнате и приложите скриншоты проверки уникальности в качестве дополнительного файла.Рерайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для создания рассылки в WhatsApp с рерайтингом текста и сбором базы контактов. Необходимо уточнить, как будет предоставлена информация по ответившим аккаунтам, доступ в WhatsApp и гарантии по количеству отправленных сообщений.Рерайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести рерайт методички по физике, охватывающей 40 лабораторных работ. Пример рерайта будет предоставлен. Ожидается качественный результат. Срок выполнения 10-12 дней. Интересует стоимость услуги.Рерайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно написати рерайтинг текстів для категорій інтернет-магазину в авто тематиці: Захист двигуна та Фаркопи. Тексти повинні бути продаючими та відповідати наданим ТЗ, з бюджетом за 1000 збп.Рерайтинг18 заявокЗакрыт3 года назад