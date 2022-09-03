Требуется выполнить рерайт 5 страниц текста с соблюдением оригинальности не менее 85% по АП Вуз. Срок выполнения работы - сегодня до 14:00 по московскому времени.
Рерайт и размещение новостей
Требуется рерайт интересных новостей с сервиса Яндекс Новости с последующим размещением на сайте.
Постинг только по рабочим дням. Можно делать отложенные публикации.
Размещение через ЦМС DataLife Engine (желательно уметь постить с ее помощью) - если будут вопросы научим.
Объем новостей от 500 до 1500 знаков, в зависимости от новости.
Работа постоянная на долгий срок, оплата каждую неделю (на карту банка).
При положительном сотрудничестве возможно привлечение и на другие
проекты. Тематики проектов: авто, бизнес и финансы.
Убедительная просьба указывать ценник в рублях (с учетом размещения), либо 1000 знаков б/п, либо за одну новость.
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