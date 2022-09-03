Рерайт и размещение новостей

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Закрыт23 заявки568 просмотров

Требуется рерайт интересных новостей с сервиса Яндекс Новости с последующим размещением на сайте.

Постинг только по рабочим дням. Можно делать отложенные публикации.

Размещение через ЦМС DataLife Engine (желательно уметь постить с ее помощью) - если будут вопросы научим.

Объем новостей от 500 до 1500 знаков, в зависимости от новости.

Работа постоянная на долгий срок, оплата каждую неделю (на карту банка).

При положительном сотрудничестве возможно привлечение и на другие

проекты. Тематики проектов: авто, бизнес и финансы.

Убедительная просьба указывать ценник в рублях (с учетом размещения), либо 1000 знаков б/п, либо за одну новость.

2 года назад
SerAntony
Антон 
46 лет
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
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