Требуется рерайт интересных новостей с сервиса Яндекс Новости с последующим размещением на сайте.

Постинг только по рабочим дням. Можно делать отложенные публикации.

Размещение через ЦМС DataLife Engine (желательно уметь постить с ее помощью) - если будут вопросы научим.

Объем новостей от 500 до 1500 знаков, в зависимости от новости.

Работа постоянная на долгий срок, оплата каждую неделю (на карту банка).

При положительном сотрудничестве возможно привлечение и на другие

проекты. Тематики проектов: авто, бизнес и финансы.

Убедительная просьба указывать ценник в рублях (с учетом размещения), либо 1000 знаков б/п, либо за одну новость.