Stan_i_slav

Копирайтер, рерайтер, маркетолог

Опытный копирайтер с многолетним стажем работы.

Специализируюсь на написании текстов для сайтов, блогов, продающих страниц, рекламных буклетов. Умею проводить исследования по теме, оптимизировать текст под SEO, работать с различными CMS.

Завершаю проекты в срок, соблюдая высокое качество работы.

Увеличиваю трафик и продажи для клиентов.

Обладаю высшим образованием по специальности "Журналистика" и дополнительными знаниями о процессе создания контента для различных каналов коммуникации.