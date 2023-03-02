Stan_i_slav

Станислав Stan_i_slavStan_i_slav
41 годРоссия/Копейск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер, рерайтер, маркетолог
Опытный копирайтер с многолетним стажем работы.
Специализируюсь на написании текстов для сайтов, блогов, продающих страниц, рекламных буклетов. Умею проводить исследования по теме, оптимизировать текст под SEO, работать с различными CMS.
Завершаю проекты в срок, соблюдая высокое качество работы.
Увеличиваю трафик и продажи для клиентов.
Обладаю высшим образованием по специальности "Журналистика" и дополнительными знаниями о процессе создания контента для различных каналов коммуникации.
Я против войны в Украине!