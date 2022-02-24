Disyaev

Данил Disyaev

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Фриланс, HTML-вёрстка, Копирайтинг, Рерайтинг.

Связаться можно в любое время

Telegram @disyaev

(HTML-вёртска, копирайт, рерайт)

Здравствуйте, меня зовут Данил. Готов писать тексты. У меня высокий уровень грамотности написания текста, хорошо развит в сочинении. Примеры работ есть, работать могу по любой тематике.

Связаться можно в любое время

Telegram @disyaev

(HTML-вёртска, копирайт, рерайт)

ТАКЖЕ - Помимо этого занимаюсь html-вёртской второй месяц, имею базовые знания html и css. Планирую изучить JS, PHP, python, всё в будущем.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА КАКАЯ-ЛИБО ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕГО ВЕРСТАЛЬЩИКА, Я ГОТОВ ПРИНЯТЬ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

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Отзывы заказчиков

VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Рерайт статьи "День путешествия на воздушном шаре
Грамотно, быстро, без лишних вопросов, адекватная цена - рекомендую.
Отличный заказчик. Всё понятно и чётко объясняет. Рекомендую!
Ответный отзыв
Pavel_SV
Павел 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про уборку
Задание выполнено по ТЗ и в указанные сроки. Рекомендую Данила в качестве исполнителя.
Рекомендую Павла в качестве заказчика. Оплата в срок, точное ТЗ, необходимые инструкции. Всё отлично:)
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