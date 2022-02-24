Фриланс, HTML-вёрстка, Копирайтинг, Рерайтинг.
Связаться можно в любое время
Telegram @disyaev
(HTML-вёртска, копирайт, рерайт)
Здравствуйте, меня зовут Данил. Готов писать тексты. У меня высокий уровень грамотности написания текста, хорошо развит в сочинении. Примеры работ есть, работать могу по любой тематике.
Связаться можно в любое время
Telegram @disyaev
(HTML-вёртска, копирайт, рерайт)
ТАКЖЕ - Помимо этого занимаюсь html-вёртской второй месяц, имею базовые знания html и css. Планирую изучить JS, PHP, python, всё в будущем.
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА КАКАЯ-ЛИБО ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕГО ВЕРСТАЛЬЩИКА, Я ГОТОВ ПРИНЯТЬ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- День художника вне законанет просмотров
- Копирайт и рерайтнет просмотров
- Копирайт и рерайтнет просмотров
- Работа копирайт и рерайтнет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Грамотно, быстро, без лишних вопросов, адекватная цена - рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё понятно и чётко объясняет. Рекомендую!
$2
10 баллов
3 года назад
Задание выполнено по ТЗ и в указанные сроки. Рекомендую Данила в качестве исполнителя.
Ответный отзыв
Рекомендую Павла в качестве заказчика. Оплата в срок, точное ТЗ, необходимые инструкции. Всё отлично:)