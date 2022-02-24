Фриланс, HTML-вёрстка, Копирайтинг, Рерайтинг.

Связаться можно в любое время

Telegram @disyaev

(HTML-вёртска, копирайт, рерайт)

Здравствуйте, меня зовут Данил. Готов писать тексты. У меня высокий уровень грамотности написания текста, хорошо развит в сочинении. Примеры работ есть, работать могу по любой тематике.

Связаться можно в любое время

Telegram @disyaev

(HTML-вёртска, копирайт, рерайт)

ТАКЖЕ - Помимо этого занимаюсь html-вёртской второй месяц, имею базовые знания html и css. Планирую изучить JS, PHP, python, всё в будущем.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА КАКАЯ-ЛИБО ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕГО ВЕРСТАЛЬЩИКА, Я ГОТОВ ПРИНЯТЬ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.