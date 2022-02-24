Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про уборку

КопирайтингЗавершен6 заявок966 просмотров
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Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.

Дополнительные требования:

- наличие телеграмма.

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

2 года назад
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Disyaev
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$2
3 дня
Задание выполнено по ТЗ и в указанные сроки. Рекомендую Данила в качестве исполнителя.
Рекомендую Павла в качестве заказчика. Оплата в срок, точное ТЗ, необходимые инструкции. Всё отлично:)
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