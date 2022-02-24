Нужен копирайтер с пониманием SEO (какие ключи использовать в каком количестве), возможно с дополнительным анализом ключей по тематике. Требуется текст на главную страницу сайта, больше никуда. Требований специальных по количеству символов, ключей и т.п. нет. Нужно ...
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта про уборку
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Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.
Дополнительные требования:
- наличие телеграмма.
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
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