Копирайтинг на Английском: Gambling

Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url]. Дополнительные требования: - наличие телеграмма. Со своей стороны гарантирую: - оплату без задержек; - большое количество заказов. Способы оплаты: - ...
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Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов.
Тематика Gambling.
Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов.
В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня
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