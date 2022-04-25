Копирайтинг на Английском: Gambling

КопирайтингЗавершен7 заявок608 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов. 

Тематика Gambling. 

Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов. 

В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня

2 года назад
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
2 года назад
$50
4 дня
Всё хорошо)
Все отлично. Продолжаем работу
  • Похожие заказы

  • Нужен написать текст для сайта про аккумуляторы

    Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url]. Дополнительные требования: - наличие телеграмма. Со своей стороны гарантирую: - оплату без задержек; - большое количество заказов. Способы оплаты: - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ищу копирайтера на рекламные текст

    Легкочитаемые, краткий рекламный текст надо написать. До 1000 символов. Рассказывается про биржу, на которой зарабатывается пассивный доход. Примеры прошлые - уже скину в личные сообщения

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайт на строительную тематику

    Требуется копирайтер, написать тексты для сайта. Тематика продажа строй материалов. Кто готов взяться пишите. Нужно, чтоб был релевантный опыт и понимание темы. Пришлите примеры текстов, которые вы писали.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO-текст (диски и шины)

    Необходимо написать пару десятков текстов (точнее в ТЗ), может больше. Желательно, чтобы писал человек, который разбирается в этой теме, иначе будет сложновато. [url=https://docs.google.com/document/d/1aaR8Cgwtb2ue12TCcdK16x_oEvp4M5ac/edit]Вот ТЗ[/url]. Нужны сроки и стоимость.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Постинг текста

    $2

    Нужен человек, который поможет в постинге текстов. Работа займёт около 10-15 минут. Детали объясню лично. Ничего сложного, подойдёт и человек без рейтинга. Оплата на сайте. Оставляйте ваш телеграм для связи. Без телеграма ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    2 года назад