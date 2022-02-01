Постинг текста

$2
КопирайтингЗакрыт29 заявок746 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, который поможет в постинге текстов. Работа займёт около 10-15 минут. Детали объясню лично. Ничего сложного, подойдёт и человек

без рейтинга. Оплата на сайте.

Оставляйте ваш телеграм для связи. Без телеграма заявки буду игнорировать.

2 года назад
AntonShubin
Антон 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад