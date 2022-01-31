Написать текст игровой тематики

Написание текстов на сайт, бьюти сфера
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Добрый день. Ищу специалистов для написания обзорных статей об играх и приложениях на базе Андроид.
Текст должен включать описание на 1-2 предложения, вступление и обзор ключевых особенностей проекта.
Просьба ознакомиться с примером по ссылке: https://clck.ru/arGDu
Тексты будут переводиться на десятки языков, поэтому отредактированный гуглоперевод не подойдет.
Больше деталей в личном общении.
Объем одной статьи 3-4 тысячи символов.
Цена за 1 тыс. симв. без пробелов - 60 руб.
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