Написать текст игровой тематики

КопирайтингЗакрыт12 заявок605 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Ищу специалистов для написания обзорных статей об играх и приложениях на базе Андроид. 

Текст должен включать описание на 1-2 предложения, вступление и обзор ключевых особенностей проекта. 

Просьба ознакомиться с примером по ссылке: https://clck.ru/arGDu

Тексты будут переводиться на десятки языков, поэтому отредактированный гуглоперевод не подойдет. 

Больше деталей в личном общении. 

Объем одной статьи 3-4 тысячи символов. 

Цена за 1 тыс. симв. без пробелов - 60 руб. 

2 года назад
damnabo
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад