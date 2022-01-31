Написать научную статью на русском языке

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Нужно написать научную статью на русском языке, объём примерно 10 страниц. Оплата 120 грн за 1000 знаков. Срок выполнения неделя.

2 года назад
guest_16431139131137
2 года в сервисе
Был
2 года назад