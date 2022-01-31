Придумать тексты на англ. для получения доступа к API Twitter 20+шт

Для получения Developer Account в Твиттер, нужно ответить на 3-4 вопроса - для чего вам чего необходимы API ключи. Задача придумать различные варианты использования для 20+ ключей.

Ниже список вопросов от Twitter и примеры ответов. Идеи заполнения можно подсматривать в сети, их немало. После заполнения, могут прислать дополнительные вопросы.

Нужно немного понимать в программировании.