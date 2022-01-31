Написать статью про обзор брокера Открытие

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [u][i]Обзор карты Tinkoff Platinum[/i][/u][i][u] [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В ...
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Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Обзор брокера Открытие,
Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием
По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего нарушают сроки а порой и вообще пропадают.
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