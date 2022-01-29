Требуется копирайт

КопирайтингЗакрыт16 заявок987 просмотров
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Требуется человек с опытом написания текста в сфере криптовалют, и желательно геймдева, Текст нужен будет на русском и английском. Примеры того что нам необходимо предоставим.

Цена по договоренности

2 года назад
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад