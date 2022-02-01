Составить тексты для сайта

Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру ...
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- Тексты для анкет.
- Шаблоны сообщений для работы с чатом.
- рекламные (рассылочные) сообщения.
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