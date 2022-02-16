Копирайтинг для B2B eCommerce компании

$582
КопирайтингЗавершен8 заявок950 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Статьи в блог для B2B eCommerce компании.

Детали опишу позднее.

2 года назад
Marketing_all
Сергей 
34 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bonaventurana
Анастасия 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$582
13 дней
UAH
Отлично, спасибо!
Спасибо за приятное сотрудничество:)
  • Похожие заказы

  • Контент мэйкер/ Контент менеджер/ Копирайтер

    $300

    Мы ищем контент мэйкера/копирайтера для работы с Telegram, Vk, Instagram. На данный момент у нас в планах запустить 7 рубрик, который распределяться на 3 соц. сети. Это означает, что на каждую соц. сеть надо делать ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Тексты автотематика

    $300

    Нужны тексты для сайта по детейлингу. Примерный объем 20.000 символов. Примеры можно посмотреть тут (блок вопрос-ответ, текст под ним + небольшие тексты под заголовками) deteiling-stavropol.ru/himchistka-salona-avto/ deteiling-stavropol.ru/shumoizolyaciya-avtomobilya/ deteiling-stavropol.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/ Важно! Обязательно посмотрите примеры текстов. Нужен человек, который понимает, что такое ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно писать тексты по ТЗ для информационного сайта про уборку

    Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Тестовое задание на медицинскую тематику

    Тестовое задание на медицинскую тематику Написать текст для Яндекс Дзен, в котором необходимо раскрыть тему "Проблемы ЖКТ и методы их профилактики" Текст необходимо начать с проблематики, как она проявляется, чем опасна, и профилактика и экологично вписать ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    2 года назад