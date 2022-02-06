Контент мэйкер/ Контент менеджер/ Копирайтер

Нужно написать 30 текстов, для блога на дзен, тематика разная. Ставка 100 руб. /1000 зн. Также нужно пройти тест на 1000 зн. для дальнейшего сотрудничества. Прошу в ответах присылать скайп для удобства в общении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем контент мэйкера/копирайтера для работы с Telegram, Vk, Instagram. На данный момент у нас в планах запустить 7 рубрик, который распределяться на 3 соц. сети. Это означает, что на каждую соц. сеть надо делать 1 - 3 поста в день. Рубрики: Промокоды, Общение с аудиторией, Новости из CS:GO, Новости Сайта, Розыгрыши, Отзывы пользователей, Обзор машин. Если вы не сильны в машинах, то эту рубрику мы можем взять на себя.
Требования к кандидату:
1. Возможность работать на выходных (Должна быть возможность уделить пару часиков на выходных, если будет потребность)
2. Соблюдение сроков
3. Интересно и грамотно писать текста
4. Креативным для генерации новых идей
5. Разбираться в игре CS:GO и киберкомандах CS:GO
6. Опыт ведения и управление Telegram, Inst, Vk
7. Досконально разбираться и знать все фишки в Telegram, Vk, Inst
Задачи кандидата:
1. Подготовка контент плана
2. Создание и написание контента
3. Постинг контента в соотвецтвии с контент планом
4. Генерировать новые идеи для проекта и контента
В паре с вами будет работать дизайнер, которому вы будете давать тз под разные задачи.
Заполните форму на вакансию тут: https://forms.gle/bmZweu6bc1FrSW7R8
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Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url] ; Способы оплаты: - на WMZ - кошелек по текущему курсу. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.Завершен2 года назад
- $2
Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру текста; - высокий уровень русского языка; - органичное вписывание необходимых слов; - уникальность не менее 85% по [url=https://content-watch.ru/text/]content-watch.ru/text[/url] ; Способы оплаты: - на WMZ - кошелек по текущему курсу. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.Завершен2 года назад