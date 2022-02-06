Контент мэйкер/ Контент менеджер/ Копирайтер

$300
КопирайтингЗакрыт6 заявок856 просмотров
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Мы ищем контент мэйкера/копирайтера для работы с Telegram, Vk, Instagram. На данный момент у нас в планах запустить 7 рубрик, который распределяться на 3 соц. сети. Это означает, что на каждую соц. сеть надо делать 1 - 3 поста в день. Рубрики: Промокоды, Общение с аудиторией, Новости из CS:GO, Новости Сайта, Розыгрыши, Отзывы пользователей, Обзор машин. Если вы не сильны в машинах, то эту рубрику мы можем взять на себя.

Требования к кандидату:

1. Возможность работать на выходных (Должна быть возможность уделить пару часиков на выходных, если будет потребность)

2. Соблюдение сроков

3. Интересно и грамотно писать текста

4. Креативным для генерации новых идей

5. Разбираться в игре CS:GO и киберкомандах CS:GO 

6. Опыт ведения и управление Telegram, Inst, Vk

7. Досконально разбираться и знать все фишки в Telegram, Vk, Inst

Задачи кандидата:

1. Подготовка контент плана

2. Создание и написание контента

3. Постинг контента в соотвецтвии с контент планом

4. Генерировать новые идеи для проекта и контента

В паре с вами будет работать дизайнер, которому вы будете давать тз под разные задачи.

Заполните форму на вакансию тут: https://forms.gle/bmZweu6bc1FrSW7R8

2 года назад
Sam_Neviadomskyi
Семен 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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