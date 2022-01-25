Написать 10 текстов на авто тематику

Нужно написать 30 текстов, для блога на дзен, тематика разная. Ставка 100 руб. /1000 зн. Также нужно пройти тест на 1000 зн. для дальнейшего сотрудничества. Прошу в ответах присылать скайп для удобства в общении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 10 текстов по 2500 знаков на авто тематику.
Стоимость: 50 р. за 1000 зн.
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