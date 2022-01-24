Написать мета-теги title и description

Нужен человек для написания мета-тегов для сайта кoвaных издeлuй

Цена за написание тегов (title до 70 символов + description до 150 символов) для 1 страницы 30 рублей.

Для того что бы проще было выбрать исполнителя, просьба написать метатеги для этой страницы

https://at71.ru/1A

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