Написать отзывы об интернет-магазинах

Требуется рерайтер, копирайтер и просто люди с базовыми знаниями компьютера и русского языка :)

Нужно будет писать отзывы на сайтах, заполнять карточки товаров в интернет-магазинах и писать много-много текста.

Условия: свободный график, оплата зависит от объема (можно писать тексты хоть 24ч)

Цена за 1000 знаков - 40 руб (текст должен быть с уникальностью 90%+)

В день можно писать неограниченное количество отзывов.