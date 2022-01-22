Написать рассказ. Авторы, писатели.

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [i][u]Написать статью что такое инвестиционный портфель[/u][/i][i][u] [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ...