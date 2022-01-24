Написание коротких рассказов.

Здравствуйте! Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты по темам гемблинга/беттинга, по которым [b]нужны SEO-тексты на английском языке[/b] ([b][u]иногда также на [/u][/b][b][u]польском, немецком, французском, испанском, португальском, ...
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Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Нужен писатель художественных рассказов о
жизни и любви с опытом. Рассказы без пошлостей, эротики, интима и прочего
треша. Опыт работы в данном направлении обязательный, так как для рассмотрения
кандидатуры и оценки Вашего стиля/слога будут нужны примеры Ваших работ. Объем одного
рассказа не менее 14-16 тысяч знаков без пробелов. Срок 1-2 дня. Форматы сотрудничества следующие: Мы присылаем Вам набросок в 600 слов в виде изложения, то есть это законченная история, только в миниатюре и на её основе нужно подготовить
рассказ. Пример рассказов в видеоформате того что надо. Не пугайтесь, пожалуйста, длинны роликов, нам требуются гораздо меньше (20-25
минут): https://www.youtube.com/watch?v=BQ4TKRjqgL8 https://www.youtube.com/watch?v=rPfgp6nXTP0 https://www.youtube.com/watch?v=aSuCuXNB91U Уважаемые исполнители, пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры, желательно сразу с ценой за 1000 знаков без пробелов + свои
примеры работ для оценки. Работа в долгосрок, заказы постоянные.
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