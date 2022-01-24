Написание коротких рассказов.

Доброго времени суток, уважаемые исполнители! Нужен писатель художественных рассказов о

жизни и любви с опытом. Рассказы без пошлостей, эротики, интима и прочего

треша. Опыт работы в данном направлении обязательный, так как для рассмотрения

кандидатуры и оценки Вашего стиля/слога будут нужны примеры Ваших работ. Объем одного

рассказа не менее 14-16 тысяч знаков без пробелов. Срок 1-2 дня. Форматы сотрудничества следующие: Мы присылаем Вам набросок в 600 слов в виде изложения, то есть это законченная история, только в миниатюре и на её основе нужно подготовить

рассказ. Пример рассказов в видеоформате того что надо. Не пугайтесь, пожалуйста, длинны роликов, нам требуются гораздо меньше (20-25

минут): https://www.youtube.com/watch?v=BQ4TKRjqgL8 https://www.youtube.com/watch?v=rPfgp6nXTP0 https://www.youtube.com/watch?v=aSuCuXNB91U Уважаемые исполнители, пожалуйста, предлагайте свои кандидатуры, желательно сразу с ценой за 1000 знаков без пробелов + свои

примеры работ для оценки. Работа в долгосрок, заказы постоянные.