Здравствуйте! Мы наполняем сайты контентом и продвигаем их, поэтому нуждаемся в грамотных авторах. У нас проекты по темам гемблинга/беттинга, по которым [b]нужны SEO-тексты на английском языке[/b] ([b][u]иногда также на [/u][/b][b][u]польском, немецком, французском, испанском, португальском, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к статье:
1. Написать доступным языком с минимумом терминологии — понятно простому читателю (только от 3-го лица), лаконично раскрыть тему;
2. Структура текста должна состоять из тематических блоков с развернутыми подзаголовками (Вступление — не менее 350 с.б/п — содержать основную мысль статьи);
3. Маркированные списки — не менее 2-х — снабжать вступительным (если сразу после подзаголовка) и «подбивать» заключительным абзацем минимум по 150 с.б/п;
4. Уникальность (без заголовка) — 100% по CW https://content-watch.ru/;
5. Академическая тошнота — до 8% по Advego https://advego.com/text/seo/;
6. Анкорные ссылки (внести в текст, расстояние между анкорами — не менее 300 с.б/п):
— Центр детской речевой неврологии и реабилитации «НейроСпектр» https://neurospectrum.ru
— Специалисты нашего центра https://neurospectrum.ru/specialisty/
7. Ключевые слова (выделять жирным; можно склонять, разбавлять дополнительными словами/предлогами/союзами для логической связки (непрямое вхождение, но не сливание), но строго в составе одного предложения; не включать в подзаголовки):
— клаттеринг это в логопедии
— клаттеринг нарушение
— клаттеринг критерии
— клаттеринг у детей
— клаттеринг у ребенка
— клаттеринг лечение
Пример из ТОП поисковых систем (не для рерайта, а для ознакомления с темой):
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/cluttering
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