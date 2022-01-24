Требования к статье:

1. Написать доступным языком с минимумом терминологии — понятно простому читателю (только от 3-го лица), лаконично раскрыть тему;

2. Структура текста должна состоять из тематических блоков с развернутыми подзаголовками (Вступление — не менее 350 с.б/п — содержать основную мысль статьи);

3. Маркированные списки — не менее 2-х — снабжать вступительным (если сразу после подзаголовка) и «подбивать» заключительным абзацем минимум по 150 с.б/п;

4. Уникальность (без заголовка) — 100% по CW https://content-watch.ru/;

5. Академическая тошнота — до 8% по Advego https://advego.com/text/seo/;

6. Анкорные ссылки (внести в текст, расстояние между анкорами — не менее 300 с.б/п):

— Центр детской речевой неврологии и реабилитации «НейроСпектр» https://neurospectrum.ru

— Специалисты нашего центра https://neurospectrum.ru/specialisty/

7. Ключевые слова (выделять жирным; можно склонять, разбавлять дополнительными словами/предлогами/союзами для логической связки (непрямое вхождение, но не сливание), но строго в составе одного предложения; не включать в подзаголовки):

— клаттеринг это в логопедии

— клаттеринг нарушение

— клаттеринг критерии

— клаттеринг у детей

— клаттеринг у ребенка

— клаттеринг лечение

Пример из ТОП поисковых систем (не для рерайта, а для ознакомления с темой):

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/cluttering