Тексты в разделы с автомобилями

КопирайтингЗавершен1 заявка461 просмотр
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Написать тексты для разделов авто, предлагаемых в аренду. Список разделов предоставлен.

2 года назад
Jennyekb
35 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$180
5 дней
Работа выполнена в срок и качественно. Результаты налицо. Благодарю.
Уже который проект закрываем с Евгенией. Все отлично. Благодарю и рекомендую!
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