Требуется наполнить сайт ArenaCar.ru картинками в серо-черной цветовой гамме. Картинки должны отражать роскошь и высокий класс обслуживания. Необходимы изображения автомобилей свежих годов черного цвета, которые будут сочетаться между собой. Картинки нужны для разделов: прокат авто представительского, бизнес, комфорт класса, внедорожников, микроавтобусов и минивэнов, а также главная картинка, подчеркивающая уровень сервиса.