Требуется наполнить сайт ArenaCar.ru картинками в серо-черной цветовой гамме. Картинки должны отражать роскошь и высокий класс обслуживания. Необходимы изображения автомобилей свежих годов черного цвета, которые будут сочетаться между собой. Картинки нужны для разделов: прокат авто представительского, бизнес, комфорт класса, внедорожников, микроавтобусов и минивэнов, а также главная картинка, подчеркивающая уровень сервиса.
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать макет для печати на тенте газели с двух сторон. Размер тента 1,5*3 метра. Срок выполнения заказа - сегодня или завтра. Необходима качественная верстка полиграфии для типографии.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить две лабораторные работы в программе статистики Jasp в рамках курса психологии. Ожидается знание статистических методов и умение работать с программным обеспечением Jasp.Лабораторные работы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо написать текст для главной страницы компании по аренде автомобилей. Текст должен быть продающим, объемом около 5000 знаков. Ожидается качественное описание услуг, преимуществ и предложений компании, чтобы привлечь клиентов и повысить конверсию сайта.Завершен3 года назад
Необходимо подготовить тексты, описывающие услуги аренды автомобилей. Включить информацию о доступных предложениях, условиях аренды и преимуществах сервиса. Описание должно быть четким и информативным для потенциальных клиентов.Завершен3 года назад
Требуется написать уникальные тексты для разделов автомобилей, предлагаемых в аренду. Список разделов будет предоставлен. Ожидаются информативные и привлекательные описания, соответствующие тематике авто.Завершен3 года назад
Необходимы описания автомобилей объемом по 500 знаков каждое. Основное внимание следует уделить ключевым преимуществам машин. Описания должны быть привлекательными и информативными для потенциальных покупателей.Завершен3 года назад
Необходимо подготовить тексты на тему аренды автомобилей для свадеб. Рассмотреть идеи для свадебных кортежей и другие интересные аспекты, связанные с этой темой. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи для привлечения клиентов.Завершен3 года назад
Требуется написать тексты о аренде автомобиля с водителем. Темы будут согласованы заранее. Ожидается качественный копирайтинг, отражающий особенности услуги.Завершен3 года назад
Требуется разработка логотипа для главной страницы, 2-3 баннеров для карусели и изображений для разделов сайта goodekbtoys.ru. Все элементы должны соответствовать цветовой схеме сайта.Баннеры28 заявокЗакрыт3 года назад
3000, предложить в статье идеи, для чего нужно авто с водителем.Завершен4 года назад
3000 знаков, детали согласовали, ключи предоставлены.Завершен4 года назад
Всего 7 моделей. Тексты от 400 до 600 знаков.Завершен4 года назад
Всего 31 модель. Тексты от 400 до 600 знаков.Завершен4 года назад
Всего 27 моделей. Тексты от 400 до 600 знаков.Завершен4 года назад
Для сайта аренда автомобилей с водителем, нужно купить пять вечных ссылок.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Для нового сайта требуется написать метатеги, ключевые слова и тексты в разделы. Тематика сайта самокаты - продажа оптом.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Прописать мета теги для каждой страницы. Тексты написаны, но не везде. Нужно грамотно прописать мета теги для страниц. Сайт по аренде автомобилей с водителем и для свадеб.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад