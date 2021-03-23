Jennyekb

Евгения Jennyekb

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$315
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$180
10 баллов
3 года назад
Тексты в разделы с автомобилями
Уже который проект закрываем с Евгенией. Все отлично. Благодарю и рекомендую!
Работа выполнена в срок и качественно. Результаты налицо. Благодарю.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Тексты об услугах
Спасибо за доверие и интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за работу, осталась довольна качеством!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$35
10 баллов
3 года назад
Текст на главную страницу компании по аренде авто
Все отлично. Рекомендую Евгению к сотрудничеству.
Спасибо за работу, все было выполнено в срок и качество на высшем уровне!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$80
10 баллов
3 года назад
Описания автомобилей
Отличное сотрудничество. Благодарю и рекомендую.
Был выполнен большой объем работы, исполнение на высшем уровне. Видно, что специалист имеет большой опыт работы, отвечает на все вопросы подробно и оперативно. Будем работать вновь! Спасибо
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$70
10 баллов
3 года назад
Тексты об аренде авто на свадьбу
С Евгенией приятно работать. Грамотная постановка задачи и своевременная оплата.
Александр сделал работу профессионально и добавил свои правки, как знающий специалист, о которых я не думала. Спасибо большое!
Ответный отзыв
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