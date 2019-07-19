Прописать мета теги для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок156 просмотров

Прописать мета теги для каждой страницы. Тексты написаны, но не везде. Нужно грамотно прописать мета теги для страниц. Сайт по аренде автомобилей с водителем и для свадеб. 

6 лет назад
Jennyekb
Евгения 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров