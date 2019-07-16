Email рассылка по базе заказчика

Ищем человека для Email-рассылок информационных материалов по базе заказчика

Бюджет не обозначен, пишите за сколько готовы взяться за проект.

База 12000-15000 собственных Email (у заказчика), Email находятся в EXCEL файле, не именные просто списком.

Рассылка 1-2 раза в месяц ( в дальнейшем 1 раз в месяц ) по различным новым продуктам компании

Необходимо:

1) Предложить Платную программу онлайн Email рассыльщика (предпочтение дается с наиболее информативными отчетами по доставке)

2) Подключить и настроить программу рассылки на компанию

3) По полученным материалам подготовить один лист информации для рассылки (уже в программе рассылки)

4) Провести рассылку, сдать отчет в Excel (по материалам отчета программы)

Выбор исполнителя будет проводится по стоимости за которую вы готовы сделать первую рассылки и пункту 1 (какую программу предложите)

Последующие рассылки будут оплачивается отдельно по дополнительной договоренности (минимум 1 в месяц, максимум 2)