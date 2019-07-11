SEO Яндекс и Гугл

Здравствуйте, у нас есть 38 ключей с честностью до 1000 по которым наш ресурс находиться до 36 позиции, необходимо продвинуть до 1-3. Интересует только белое Сео, чтобы после вашей работы назад сайт не вылетел с поиска.Регион Москва и Мо. Сайт напишу интересующимся.

Ищем специалиста который не будет говорить о том что продвинет а того кто реально это сделает. Ищем только того кто реально уверен в своих силах и может какой-то процент гарантировать успеха, если вы из тех кто будет говорить что это не возможно идите сразу в болото.