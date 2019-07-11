Продвижение сайта под ключ

$93
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок288 просмотров

Продвинуть сайт на первую позицию в Google по запросам и увеличить посещаемость сайта.

Нужно будет:

  • Писать уникальные SEO текста;
  • Подготовка текстового контента для наполнения сайта;
  • Самостоятельный сбор и обработка информации для написания текстов;
  • Проектирование сайта для продвижения;
  • Увеличение количества трафика и лидов;
  • Сбор,анализ и группировка семантики из различных источников;
  • Внутренняя и внешняя оптимизация сайта;
  • Устранение технических ошибок на сайте;
  • Анализ конкурентов, юзабилити;
  • Создание стратегии продвижения проекта.
Если не готовы взяться по такой оплате, просьба не писать.
6 лет назад
nonosqer
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров