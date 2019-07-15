Привлечение потенциальных покупателей

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Доброго всем времени суток! Работа заключается в поднятии количества просмотров ссылки на мой Кворк и тем самым поднимет % потенциальных покупателей. Укажите свою цену за количество посетителей и сроки выполнения. Ссылка для раскрутки https://kwork.ru/typing/1537305/bystriy-i-kachestvenniy-nabor-teksta-i-formul-s-izobrazheniy

6 лет назад
TMDmitriy
Дмитрий 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров