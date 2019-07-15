Первичная СЕО оптимизация сайта

Cписок работ.

Сбор семантического ядра.Анализ внутренней структуры Сайта и написание рекомендаций по доработке структуры сайта при необходимости.Проверка Регистрации сайта в панели вебмастера Яндекс. Проверка Регистрации сайта в панели вебмастера Google. Настройка сайта в панели вебмастеров.Присвоение региона сайту, согласно поставленным задачам, дляпоисковых систем.Написание мета-тегов по ключевым запросам (Title,description) и тегов заголовков.Проверка сайта на фильтр Баден-Баден.Доработка файла robots.txt.Доработка файла sitemap.xml.Выбор главного зеркала с www или без и 301 редирект. Проверка сайта на аффилиаты. Анализ внутренних ссылок на Сайте, поиск и анализ предупреждений, замечаний и ошибок в панели веб-мастера.Удаление страниц с ошибками (если страница отдает 404 код).Анализ уязвимости Сайта. Проверка значения скорости загрузки страниц.Тестирование кросс-браузерности и написание рекомендаций по исправлению некорректной верстки.Проверка HTML-кода на валидацию и написание рекомендаций поисправлению ошибок.Проверка работы форм обратной связи, форм заказа.Анализ на наличие дублей страниц внутри Сайта.Проверка на наличие скрытого текста.Разметка данных в стандарте schema.org.Настройка на сайте хлебных крошек.Написание текстового контента под поисковые запросы. Размещение альтернативного текста и заголовков к изображениям.