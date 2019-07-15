Администратор сайта для информационного и технического обслуживания

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка116 просмотров

Добрый день.Сайт на платформе Битрикс. Нужно внести правки,  доделать под Сео выдачу, починить Google капчу (спам письма приходят круглосуточно, раз в 3-5 часов).Ищем опытного, ответственного, пунктуального, честного специалиста, способного дать аргументированные рекомендации.Ваши преимущества:

  • грамотная устная и письменная речь;
  • базовые знания SEO-оптимизации;
  • высокие коммуникативные навыки.
Пишите, чтобы обсудить детали!
6 лет назад
u_l_y_a_n_n_a
Ульяна 
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров