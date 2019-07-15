Работы по SEO оптимизации и продвижению. Сайт globalmsk.ru Интересно продвижение страниц персон https://www.globalmsk.ru/person/id/2, https://www.globalmsk.ru/person/id/2083 и тп
Администратор сайта для информационного и технического обслуживания
Добрый день.Сайт на платформе Битрикс. Нужно внести правки, доделать под Сео выдачу, починить Google капчу (спам письма приходят круглосуточно, раз в 3-5 часов).Ищем опытного, ответственного, пунктуального, честного специалиста, способного дать аргументированные рекомендации.Ваши преимущества:
- грамотная устная и письменная речь;
- базовые знания SEO-оптимизации;
- высокие коммуникативные навыки.
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